В Украине второй день растет число новых случаев коронавируса. Если вчера сообщалось о 8 655 заражениях, выявленных за сутки, сегодня эта цифра подскочила до 9 371.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook 7 декабря пресс-службой Минздрава.

По информации министерства, среди 9 371 человека, которые вчера заразились коронавирусом, оказалось 809 детей и 175 медиков. В больницы в течение вчерашних суток, 7 декабря, попали 2 998 пациентов с ковидом (вчера 1 349 - Ред.). 26 804 человека вчера выздоровели от коронавируса. 450 случаев болезни оказались летальными.

Вчера в Украине сделали 199 765 прививок от коронавируса. 79 270 человек получили первую дозу вакцины, 120 495 - вторую прививку.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 519 981 случай коронавируса. Из них 89 436 оказались летальными. 3 109 423 человека уже выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что несмотря на то, что сейчас в Украине стабилизируется ситуация с ковидом, эксперты уже спрогнозировали сроки начала новой вспышки коронавируса в Украине. Она может произойти уже в начале 2022 года.

Также мы сообщали, что вчера в Украине в три раза расширилась желтая зона карантина, в красной осталось 10 областей. Впрочем, с понедельника в нашей стране требуют ковид-сертификаты и в желтой, и в оранжевой зонах.