В Украине за день почти в два раза подскочило число новых случаев коронавируса. Вчера сообщалось о 4 478 заражениях, выявленных за сутки, сегодня эта цифра подскочила до 8 655.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook 7 декабря пресс-службой Минздрава.

По информации ведомства, среди 8 655 человек, которые вчера заразились коронавирусом, оказалось 716 детей и 200 медиков. В больницы в течение вчерашних суток, 6 декабря, попали 1 349 пациентов с ковидом. 22 878 человек вчера выздоровели от коронавируса. 467 случаев болезни оказались летальными (вчера 239 - Ред.).

Вчера в Украине сделали 188 758 прививок от коронавируса. 73 097 человек получили первую дозу вакцины, 115 661 получил вторую прививку.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 510 610 случаев коронавируса. Из них 88 986 оказались летальными. 3 082 619 человек уже выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что со вторника, 7 декабря, в связи со стабилизацией ситуации с ковидом Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская область и Киев выходят из красной зоны карантина.

Также мы писали о том, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Фактически в основном изменения коснулись желтой и оранжевой зон, где теперь для бизнеса обязательным является правило о наличии сертификатов о вакцинации у сотрудников и клиентов.