Жена одного из главных поставщиков кокаина украинской элите Юрия Чернецкого певица Инна Воронова просит своих подписчиков в Instagram скинуться на залог для мужа.

Воронова говорит, что это всего лишь 4 тысячи человек по 1000 гривен, а это будет несложно, ведь ее сторис смотрят более 30 000 зрителей.

Певица опубликовала в инстасториз карту для сбора средств с призывом "спасти ее любовь".

"Если 4000 человек пошлют 1000 гривен, будет концерт любви", - пообещала Воронова.

Известно, что Чернецкий и Воронова создали совместный творческий дуэт под названием ОПГ "Святые".

После начала войны они выпустили патриотический альбом из 9 песен.

Напомним, в Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Суд избрал для Чернецкого меру пресечения содержание под стражей, но он может выйти под залог в размере почти 4 млн гривен.

"Страна" писала о Юрии Чернецком еще в декабре прошлого года в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Тогда цепочку депутатов - любителей "нюхнуть" - установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко.

Ранее мы подробно рассказывали, чем известен задержанный на днях поставщик кокаина украинской элите Юрий Чернецкий.