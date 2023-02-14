Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков опубликовал поздравление с 14 февраля с помощью кавера на известную композицию 1968 года Shocking Blue "Venus".

Соответствующее видео появилось в соцсетях Белякова.

На видео он гладит шиншиллу, кормит коз букетами цветов, обнимает дерево, пока сотрудницы трогают его ниже спины и пытаются выпить с ним шампанского.

Видео заканчивается сценой, где Белякова осаждает толпа романтично настроенных женщин, а прохожий мужчина говорит: "я восхищен твоей методикой".

Игорь Беляков - известный одессит, писатель, в прошлом - КВНщик.

В сентябре Беляков уже становился героем соцсетей, когда выпускал видео в окружении атакующих его игривых волков, пытающихся лизнуть директора. Тогда он таким образом привлекал внимание к важности существования зоопарка в военное время.

А в 2021 году директор Одесского зоопарка нарядился в тигра и снял традиционный новогодний клип.

Также мы рассказывали, как весной 2020 года Беляков во время карантина дал концерт для животных на синтезаторе. Для обезьян он сыграл "Историю любви" Фрэнсиса Лея, для слонихи – "Эсмеральду" из "Нотр-Дам де Пари", для медведя - серенаду Шуберта "Соло для фортепиано", а для волков – "Мурку".