Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что сегодня РФ направит США письмо с ответом на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, оно будет опубликовано.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", - сказал он.

Сергей Лавров также подтвердил, что ответ будет опубликован.

"Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, какие позиции отстаивает каждая сторона, потому что иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, тогда общественное мнение будет забиваться той ложью, пропагандой откровенной, которая сейчас заполняет информационные пространства при описании того, что происходит в Европе, на границе России и Украины", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, в декабре 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Среди 12 пунктов, которые есть в нем, исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и присоединения к нему Украины.

В январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ этого вопроса. 26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы.

Во вторник, 15 февраля, в Министерстве иностранных дел России заявили, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности на предложения США и НАТО находятся на финальной стадии.

Что США готовы предложить РФ в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".