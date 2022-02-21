В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин созывает внеочередное заседание Совета безопасности РФ, на котором он сам собирается выступить.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пишет "РИА Новости".

"Это большой Совет Безопасности", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "не регулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.

По его словам, заседание Совбеза РФ состоится сегодня и на нем выступит не только президент Владимир Путин, но и другие спикеры. У Путина, по словам Пескова, на сегодня также запланирован ряд международных телефонных разговоров.

Ранее в Кремле заявили, что ночью Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и обсудили ситуацию вокруг Украины. Государственные лидеры созвонились дважды за один день.

Напомним, на 22 февраля в России запланировано заседание Совета Федерации и дополнительное заседание Государственной Думы РФ. В "ЛДНР" ходят слухи, что именно этот день станет ключевым для решения судьбы Донбасса. Однако в повестке Совфеда стоит только вопрос об одобрении закона об индексации в 2022 году на 8,6% пенсий военным пенсионерам.