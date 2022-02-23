Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что отменил запланированную на 24 февраля встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за признания Москвой "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

Об этом он сказал в ночь на 23 февраля во время совместной пресс-конференции с украинским министром Дмитрием Кулебой.

"На прошлой неделе я договорился встретиться с министром иностранных дел России Лавровым на этой неделе, 24 февраля, для обсуждения совместных озабоченностей наших стран по вопросам европейской безопасности. Но лишь при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Поскольку мы видим, что вторжение началось... встреча не имеет смысла", - заявил Блинкен.

Он также упомянул, что уже проинформировал Лаврова об отмене встречи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме рассматривают последние шаги России, которая признала независимость "ЛНР" и "ДНР", в отношении Украины как "начало вторжения". Об этом сказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Его слова противоречат заявлению Джо Байдена о том, что, дескать, после признания "ЛДНР" начнется "вторжение" России. То есть в США еще не определились, атака уже началась или только начнется.