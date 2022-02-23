Экс-госсекретарь США Майк Помпео дал понять, что в ситуации вокруг Украины виноват президент Джо Байден, который не смог управиться с Путиным.

Об этом Помпео написал в своем Twitter-аккаунте.

Бывший госсекретарь напомнил, что в течение 4 лет правления администрации Трампа "повторялись измышления о том, что наша администрация слаба в отношении России".

Помпео добавил, что при Трампе Россия "не осмелилась" вторгнуться в Украину.

"Но теперь они делают. Как вы думаете, кого Путин боялся больше?" - задался вопросом Помпео.

"Путин - это тот же человек, который был при нашей администрации. Единственно, что изменилось - это руководство США", - подытожил экс-госсекретарь США.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в "некомпетентности" и "слабости", которые могут привести к третьей мировой войне.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины. В усугублении украинского кризиса он обвинил своего преемника Джо Байдена.

Также мы писали, что Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в рекордной инфляции и товарном дефиците.