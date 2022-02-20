Президенту Зеленскому после его мюнхенской речи с "обидами" на "западных партнеров" в иноСМИ припоминают прошлое комика, называют "непокорным" и "невежливым".

Давал "пощечины" и молил о помощи

"Украинцы задаются вопросом, справится ли их комик, ставший президентом, на мировой арене", - с таким издевательским заголовком вышла статья на CNN.

Ссылаясь на опрос Центра Разумкова, автор пишет о том, что более 55% опрошенных считают, что Зеленский не будет эффективным главнокомандующим и не сможет организовать оборону страны в случае полномасштабного российского вторжения.

Deutsche Welle о речи в Мюнхене отмечает, что Зе с одной стороны молил о помощи, но в то же время давал "пощечины Западу".

"Уже через несколько дней или недель мюнхенская речь Зеленского может войти в учебники истории как последнее выступление президента Украины на Западе перед "катастрофой", как назвали участники форума сценарий большой войны России против Киева", - в уже привычной в последнее время манере нагнетания пишет издание.

Зеленский, отмечает Deutsche Welle, говорил "быстро, энергично и эмоционально".

Многие недоумевают упрекам Зеленского на счет подписанного США, Британий и Россией в 1994 году Будапештского меморандума, закрепившего отказ Украины от унаследованного от СССР ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

"Правда, Зеленский умолчал, что тот меморандум носит скорее добровольный характер и не является обязывающим с точки зрения международного права", - отмечает Deutsche Welle.

Некоторые пассажи в выступлении звучали, как "пощечины тем странам, которые президент Украины упрекнул в "безразличии", пишет издание, уточняя, что все поняли намек Зеленского на Германию.

В целом, по мнению Deutsche Welle, после двух дней конференции создается такое впечатление, что Запад настроен пессимистично, а в кулуарах царила "напряженная атмосфера ожидания войны".

Западные СМИ по-прежнему пишут о якобы "неизбежности" войны.

"Зеленский ругает Запад за бездействие, поскольку из-за обстрелов война между Россией и Украиной кажется все более неизбежной", - нагнетает Washington Post.

В американских СМИ поддакивают Зеленскому, как бы говоря европейцам, мол, и мы о том же.

"Резкий упрек Зеленского в адрес союзников Киева прозвучал в то время, когда Соединенные Штаты озвучивают свои самые ужасные предупреждения о вероятности возобновления российского вторжения в Украину, а новые обстрелы провоцируют новые беспорядки и обвинения на востоке страны. Администрация Байдена уже несколько дней предупреждает о неизбежных атаках", - пишет газета.

"Нет доказательств решения Путина о вторжении"

При этом на Западе нет единения по украинскому вопросу - в анонсированное США "нападение Путина" верят далеко не все.

Один европейский чиновник сказал Washington Post в Мюнхене, что "у нас самих нет четких доказательств того, что Путин принял решение, и мы не видели ничего, что свидетельствовало бы об обратном". Другой сказал, что, хотя ситуация серьезная, "на данном этапе у нас нет таких четких данных", чтобы Путин решил вторгнуться.

Официальные лица заявили, что им мало рассказали об источниках и методах, которые Соединенные Штаты использовали для своих выводов, что ограничивает их способность принимать независимые решения о том," насколько весомыми должны быть заявления Байдена о том, что Путин принял решение атаковать".

Похоже, речь Зеленского не произвела ожидаемого им эффекта, а скорее, наоборот, насторожила Запад и еще больше углубила разногласия по вопросу санкций, к которым призывал Зе, но которые часть западных стран не хочет вводить.

"В то время как западные державы стремились изобразить единство в своих угрозах санкций, между США и ЕС все еще существуют некоторые разногласия. И лидеры ЕС избегали разговоров о том, какие именно действия приведут к санкциям, в надежде предотвратить любые открытые разногласия", - пишет Politico.

Старые шутки экс-комика

Судя из интонаций публикаций, Запад, похоже, недоволен "обличительной речью" украинского президента. Напрямую высказывается недоумение спичем Зе, который "кусает кормящую руку".

"Поскольку его страна находится под угрозой неминуемого нападения со стороны России, президент Украины Владимир Зеленский получил аплодисменты на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, а затем укусил руки, которые аплодировали ему, в язвительной речи, в которой он раскритиковал западных союзников за то, что они не делают достаточно, чтобы наказать Москве и продвигать свою нацию к безопасной интеграции с Западом", - резюмирует Politico.

По сути пишут о том, что Зе вел себя "не по рангу" и "зарвался".

"Зеленский отчитал западных союзников", - пишет Politico.

По данным Politico, некоторые участники конференции были явно возмущены упреком в сторону западных союзников, особенно Германии, принимающей страны мероприятия.

В любом случае, как уже не раз подчеркивали на Западе, НАТО не собирается воевать за Украину.

"Несмотря на все призывы к дипломатическому урегулированию и предупреждения Москвы о жестких санкциях, ни одна страна НАТО не готова посылать своих солдат", - отмечает Politico.

Издание тоже припоминает, что Зеленский до прихода в политику был комиком и телеактёром - в контексте его старой шутки о "российской кибератаке", когда отказало его устройство для перевода.