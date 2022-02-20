По возвращении из поездки на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в Международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает в Telegram в субботу, 19 февраля, пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск. Президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Кроме того, участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Также Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.

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