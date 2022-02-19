На полях Мюнхенской конференции 19 февраля Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис.

Об этом говорится в Тwitter президента.

"Провел важные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Обменялись оценками ситуации с безопасностью вокруг Украины. Договорились о необходимости поиска дипломатических путей деэскалации. Я ценю постоянную и эффективную поддержку США суверенитета Украины и территориальной целостности" - говорится в твите украинского президента.

Вместе с тем, судя по всему эта встреча была непродолжительной. Выступать на Мюнхенской конференции президент закончил около 17:30, а твит о Камале Харрис был опубликован уже в 18:06.

"Да и не могла эта встреча быть длинной после всего, что Зеленский наговорил про Запад и США в своей речи", - комментирует телеграм-канала "Политика страны".

Владимир Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, хотя президент США Джо Байден заявил, что говорил президенту, что считает это не лучшим решением в условиях обострения.

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