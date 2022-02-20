CNN опубликовал статью с заголовком "Украинцы задаются вопросом, справится ли их комик, ставший президентом, на мировой арене".

В ней автор, ссылаясь на опрос Центра Разумкова, пишет о том, что более 55% украинцев не верят, что украинское правительство прилагает достаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного российского вторжения. Из 1206 опрошенных по всей Украине (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) более 55% также считают, что Зеленский не будет эффективным главнокомандующим и не сможет организовать оборону страны в случае полномасштабного российского вторжения.

Также упоминается и идея Зеленского подарить привитым пенсионерам смартфоны. Ее эффективность в статье CNN ставится под сомнение.

"Будет ли политика дарения смартфонов пожилым людям революционной, остается под вопросом. Пожилые люди в Украине, как правило, используют простые телефоны-раскладушки, а не смартфоны, а пенсии настолько ужасающе низки (около 80 долларов в месяц), что даже скидка вряд ли поможет им войти в онлайн-среду," - пишет автор.

По его мнению, неизвестно, "избавит ли телефон Зеленского от потенциально смертельных мин-ловушек, расставленных перед ним его предшественниками и международными дипломатами".

"Если когда-либо и было для него время, чтобы сопротивляться трюкам и использовать стиль государственного деятеля, то сейчас самое время. Для украинцев, да и всего мира, это не шутка", - говорится в статье.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

Также мы писали о том, что запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле этого года.

Между тем, журналист "Страны" Олеся Медведево в блоге "Ясно.Понятно" рассказала, зачем Зеленский решил раздавать пенсионерам бесплатные смартфоны.