Американская газета The New York Times опубликовала разгромную в отношении Владимира Зеленского статью, в которой проводится мысль о тотальной некомпетентности президента Украины и его команды.

Статью написал журналист Эндрю Крамер.

Журналист Эндрю Крамер пишет, что Владимир Зеленский, бывший актер, окружил себя советниками из своей старой комедийной труппы.

"В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95". Мало кто из них имеет опыт дипломатии или войны", - пишет Крамер в своей статье.

Также в ней говорится, что Зеленский назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые должности в правительстве. В том числе, они занимают должности в украинской разведке и Службе безопасности Украины.

"Глава Администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Руководителем студии "Квартал 95" был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером", - говорится в статье.

Крамер отмечает, что при таком раскладе Украина может не справиться с вторжением до 175 тыс. российских военных, несмотря на помощь США.

"Поскольку Украина готовится к возможной войне с Россией, возросло беспокойство, что неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. Дилетантский ложный шаг может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трение между Россией и Соединенными Штатами", - пишет американская газета.

Отметим, что это не первая подобная статья в топовом американском издании. Ранее материал о том, как Зеленский вместо того, чтобы готовится к отражению внешней угрозы, занимается внутренними разборками опубликовала The Washington Post.

"И это крайне тревожный звонок для президента. После Майдана американцы традиционно по умолчанию лояльно относились к любой украинской власти и воздействовали на ее противников с целью не допустить новых Майданов и дестабилизации. Так, например, они критиковали Михо-Майдан, когда сторонники Саакашвили в 2017 году начали захватывать здания.

И при президенте Зеленском они также внушали Порошенко и прочей "партии войны", что не нужно раскачивать лодку, чтоб не дестабилизировать ситуацию в стране.

Но сейчас в американских СМИ начинает продвигаться концепция, что сам Зеленский и политика его некомпетентного окружения является источником дестабилизации и может иметь фатальные последствия для Украины.

И если такая концепция овладеет умами в Госдепе, то это, пожалуй, будет самый серьёзный вызов для Зеленского за все время его правления", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее в The New York Times написали, что Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине оперативных разведданных в реальном времени, которые касаются возможного вторжения РФ. Однако Вашингтон опасается, что это приведет к тому, что Украина нанесет удар первой.

Также мы писали о том, что Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.