Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

"Россия никогда первой ни на кого не нападала", - сказал пресс-секретарь президента России в субботу в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, просчитывает ли руководство страны действия других государств.

Песков назвал информацию о возможном вторжении России в Украину "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". Он сказал, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

В тоже время Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

"Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям", заявил Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин допустил попытки США подтолкнуть Украину к нападению на Крым и напомнил о наличии у России ракет "Циркон", а также о том, что Вашингтон опасается, что Украина может ударить по России первой.