Вашингтон дает понять, что одобряет переговорный путь окончания войны в Украине. "США полностью поддержат Украину, если она решит продолжать участвовать в переговорах с Россией", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон тоже заявил о том, что "Франция не воюет с Россией" и пообещал приложить максимум усилий для прекращения огня в Украине.

Накануне переговоров с Россией Зеленский созвонился с премьером Израиля и президентом Казахстана, который также в ходе диалога призвал к мирному урегулированию путем переговоров.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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