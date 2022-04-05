Саакашвили объявил, что ему известен победный план Путина по Украине
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что знает "план Путина" по Украине.
"Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.
До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.
Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся".
По его мнению, "до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте".
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