Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что знает "план Путина" по Украине.

"Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся".

По его мнению, "до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте".

Ранее мы писали, что Михаил Саакашвили советует президенту Беларуси Александру Лукашенко не вступать в войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.