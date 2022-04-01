Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рассмотрении его жалобы на ненадлежащее лечение и обращение с ним в грузинской тюрьме.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили, пишут грузинские СМИ.

"Европейский суд по правам человека изъял из списка рассматриваемых дел жалобу Михаила Саакашвили, которая касалась его лечения и отношения к нему пенитенциарной системы. В частности, по оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса", - заявил Дзамашвили.

Причину отказа замминистра пояснил следующим образом:

"По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса".

Саакашвили обратился с жалобой в ЕСПЧ в ноябре 2021 года. Он прибыл в Грузию 1 октября, за день до муниципальных выборов, после чего был арестовал и отправлен в тюрьму города Рустави. Там Саакашвили объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября прошлого года Саакашвили заявил о прекращении голодовки.

А 21 февраля Саакашвили снова объявил голодовку и заявил, что Киев попросил о его переводе на лечение в Украину.

А президент Грузии назвала причину, по которой не помилует Михаила Саакашвили.