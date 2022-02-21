В понедельник, 21 февраля, во время заседания суда, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в конце прошлого года перевели из больницы обратно в тюрьму, снова объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщает ТАСС.

"Происходит моя целенаправленная инвалидизация. Вы (власти Грузии - Ред.) хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку", - заявил Саакашвили.

Кроме того, как сообщает Тelegram-канал "РИА Новости", Саакашвили заявил, что МИД Украины запросил его перевод в Украину на лечение.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в прошлом году и 1 октября его задержали, Саакашвили назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Голодовка бывшего президента продлилась 50 дней и нанесла существенный урон здоровью, среди прочего у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. В свою очередь возлюбленная Лиза Ясько рассказала, что из-за длительного голода у экс-президента повреждены мозг и внутренние органы.

Также сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в заключении Саакашвили проведет минимум шесть лет.