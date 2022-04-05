В Грузии прокомментировали заявления украинских властей о том, что Тбилиси помогает России в контрабанде санкционных товаров.

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала Украину "заповедником грузинских преступников".

"Украина ещё во время моего пребывания на посту министра юстиции стала заповедником сбежавших из Грузии преступников. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников", - сказала во вторник вице-премьер Грузии, министр культуры Цулукиани, комментируя заявления украинских властей о том, что Тбилиси помогает России в контрабанде санкционных товаров.

Она добавила, что границы Грузии контролируются хорошо, а все обвинения в контрабанде санкционных товаров являются ложью.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины фактически обвинило Грузию в оказании помощи России по обходу санкций. По данным ГУР, россияне через территорию Грузии налаживают канал контрабанды товаров, которых нет в РФ из-за введенных против нее санкций.

Помимо этого, власти Грузии не планируют поддерживать экономические и финансовые санкции, которые вводятся против России из-за ее нападения на Украину.

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