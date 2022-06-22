Вслед за предложением отбирать автомобили у пьяных водителей на нужды ВСУ, в Верховной Раде предлагают отправить средства, предназначенные в виде премий парламента лучшим участникам ВНО и педагогам, на нужды обороны.

Соответствующий проект постановления инициирован депутатами-"слугами". В том числе главой образовательного комитета Рады Сергеем Бабаком.

В частности, в этом году предлагают не присуждать такие премии:

Премия Рады педработникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования

Премия Рады лучшим участникам Внешнего Независимого Оценивания (выпускникам 11-х классов)

Кроме необходимости отправить средства на оборону, среди причин, по которым предлагается отменить премии называют невозможность полноценно премировать кандидатов в ряде областей.

Тем временем руководство "Нафтогаза" получило за 2021 год почти миллиард гривен зарплат и премий.

Как писала "Страна", ранее Рада лишила премии одного из лучших украинских выпускников, потому что он уехал учиться за границу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.