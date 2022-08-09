Из-за крепкого рубля в России рекордно увеличилось число трудовых мигрантов: количество въехавших в РФ во втором квартале 2022 составило 3,12 млн человек, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Во втором квартале 2022 года на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 млн иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 млн человек (75%).

Это рекордно высокое квартальное значение за весь период доступной статистики с 2017 года", - сказано в материалах.

Также указывается, что половина всех трудовых мигрантов (1,54 млн человек, или 49,6%) были гражданами Узбекистана, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана.

Ранее мы писали, что прокурор Москвы хочет провести генетическую регистрацию всех трудовых мигрантов. Это позволит раскрыть преступления прошлых лет и снизит рост преступности.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала о том, какую работу сейчас можно найти в Украине.