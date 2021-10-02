Со вчерашнего дня, 1 октября 2021 года, в России прекратил действовать мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, который действовал с весны-2020 и был введен из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Издание отмечает, что мораторий хотели продлить. Фактически это и случилось – действие документа продлили до 30 декабря, но только для тех, кто хотя бы встал на миграционный учет, а таковых, по данным местного МВД, более миллиона человек.

При этом силовики получили рекомендации ограничиваться штрафами для нарушителей, чтобы не переполнять спецучреждения людьми, которых готовят к депортации. В то же время их высылка из страны из-за закрытых границ пока невозможна.

Среди тех, кто живет и работает в РФ без необходимых документов, на начало лето насчитывалось 152 тысячи украинских граждан. Всего же таких нелегалов насчитали около 730 тысяч. Им грозит выдворение с запретом на въезд в Россию на три и больше лет. О принудительной депортации заговорили в апреле-2021.

Ранее "Страна" рассказывала, почему сроки депортации мигрантов постоянно сдвигаются.