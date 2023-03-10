В результате артобстрела Никопольского района Днепропетровской области погибли двое мужчин – 32 и 41 года.

Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак.

Также, по его словам, три человека ранены. Им 42, 52 и 57 лет.

Разрушено транспортное предприятие, повреждены трехэтажка и семь частных домов.

Напомним, что накануне Днепропетровщину атаковали дронами и ракетами. Повреждены энергоинфраструктура и предприятия, погиб один человек.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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