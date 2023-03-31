В результате вчерашней атаки россиян по Харькову травмированы три человека. Войска РФ обстреляли Новобаварский район.

Об этом сообщила глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе.

В результате ракетной атаки легкие ранения получили три человека. В госпитализации не нуждались, заявил он.

"Также минувшей ночью враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы 2 гражданских мужчины 44 и 66 лет", - сообщил губернатор.

За прошедшие сутки враг обстреливал и пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах. В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянске, Двухлетней, Стрелке и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, добавил Синегубов, в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории, обезврежено 274 взрывоопасных предметов.

Напомним, всего вечером 30 марта по городу было выпущено девять ракет, предварительно ЗРК С-300. Синегубов ранее сообщал, что в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома.

Воздушные силы сообщали о сбитии 9 из 10 беспилотников, которые атаковали Украину с севера. То есть, вероятно, один уцелевший "Шахид" попал по Изюмскому району.

Также сообщалось, что ночью РФ ударила по Запорожью.