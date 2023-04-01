Российская армия в субботу, 1 апреля, обстреляла населенные пункты Запорожской области. В результате атак врага есть значительные разрушения.

Последствия атаки публикует полиция.

По данным правоохранителей, россияне ударили по населенным пунктам Запорожской области из ЗРК С-300, ОТРК "Искандер" и РСЗО "Смерч".

За двое суток армия оккупантов обстреляла 25 населенных пунктов, среди них – Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новояковлевка, Умовка, Гуляйпольское, Новоандреевка, Белогорье, Святопетровка, Староукраинка, Затишье, Полтавка, Новоданиловка, Волшебное, Ольговское, Степногорск, Каменское, Малые Щербаки, Степное, Плавные.

Как писала "Страна", несмотря на активизацию боев в Запорожской области, глава МАГАТЭ не оставляет надежды договориться о безопасности Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что вчера россияне ударили ракетами по Запорожью.

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