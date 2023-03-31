Днем в пятницу, 31 марта, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате повреждены 5 частных домов и 2 гаража с автомобилями. Также спасатели спасли женщину с годовалым ребенком из поврежденного дома.

Об этом сообщает ГСЧС в своем Telegram-канале.

"31 марта в 13:00 враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. В результате обстрела частично повреждены 5 частных домов, 2 гаража с автомобилями внутри в одном из районов города. По предварительной информации, травмировались два человека, которых госпитализировали каретами скорых, погибших нет", - говорится в сообщении.

Из-за взрывной волны в одном из домов деформированы двери, спасатели смогли вытащить из помещения женщину с годовалым ребенком.

Напомним, этой ночью войска РФ ударили по Запорожью. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект.

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