В воскресенье, 2 апреля, в Украине идет уже 403-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 1 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

2 апреля

11.43 На фото и видео - последствия утреннего обстрела Константиновки, в результате которого - как минимум трое погибших и шестеро раненых. Такую информацию дает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрелу подверглась центральная часть города. У многоэтажных и частных домов - многочисленные повреждения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пишет, что город обстреляли из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.

11.34 Главное управление разведи Минобороны Украины у себя в официальном фейсбук-аккаунте опубликовало фотографию украинского бойца, выныривающего из моря с автоматом в руках.

Подпись к фото была такая: "Крым. Ялта. 2023".

Многие восприняли это как намек на подготовку в скором времени наступления на Крым.

В комментариях к фото высказываются как пожелания удачи, так и скептицизм - в частности, по поводу того, что за последние месяцы "ничего не сделано по освобождению наших земель".

Отметим, что это уже не первый «крымский намек» за сегодня от украинских властей. Накануне секретарь СНБО Данилов опубликовал свой план по «деоккупации Крыма», где предложил, в частности, переименовать Севастополь в «объект номер 6».

11.16 В результате очередного обстрела Сумской области погибли два человека, сообщает телеграм-канал Сумской ОВА.

"Новослободская община: в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины – 2 прилета. В результате обстрела погибли 2 человека (водитель молоковоза и экспедитор)", - говорится в сообщении.

Кроме того, минометному обстрелу подверглась Краснопольская община, здесь обошлось без жертв.

10.51 В Житомирской, Харьковской и Киевской областях отменили ограничения по потреблению электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Это связано с тем, что в трех этих областях завершили ремонт электросетей. Таким образом, устранены повреждения, которые энергообъекты получили после ракетной атаки 9 марта.

10.48 Видео с последствиями взрыва после прилёта в Константиновке.

10.35 В Киево-Печерской лавре сегодня с утра идет служба УПЦ. Ведет ее предстоятель Церкви митрополит Онуфрий. Верующие молятся и в храме, и на улице.

10.33 О взрывах в Константиновке сообщают местные паблики.

10.31 Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что "у правящей партии и команды нет намерения и желания" выдавать Путина международному суду, если он появится на территории страны.

"Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты", - сказал Аршакян агентству "Арменпресс".

По его словам, Армения решила присоединиться к Римскому статуту еще в декабре 2022 года, чтобы иметь "возможность поставить в Международном уголовном суде (МУС) вопрос об ответственности за тягчайшие преступления, совершенные военнослужащими Азербайджана". Однако власти Армении не ожидали в тот момент, что МУС выдаст ордер на арест российского президента.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - добавил Аршакян.

Напомним, вскоре после решения МУС об ордере на арест Путина Конституционный суд Армении признал конституционным Римский статут, что вызвало большой скандал и жесткие заявления МИД РФ.

10.16 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает о взрывах в городе, подконтрольном россиянам.

"В городе раздаются взрывы", - написал Федоров у себя в телеграмме. Где именно это случилось, ему пока неизвестно.

О том, что в Мелитополе сегодня прозвучало несколько взрывов, сообщают и назначенные россиянами «власти».

Ряд российских телеграмм-каналов пишут, что по Мелитополю был нанесен удар ВСУ, который пришелся в район локомотивного депо.

10.00 Данилов предложил переименовать Севастополь и лишить избирательных прав часть жителей Крыма.

Такие пункты содержатся в озвученном им плане по деоккупации полуострова.

Всего в нем 12 пунктов. Вот некоторые из них:

Севастополь переименовать в "Объект номер 6", а позже, к примеру, в "Ахтиар" (так город назывался в конце 18 - начале 19 века).

вводится люстрация, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с росиянами.

сносится Крымский мост

вводится программа "детоксикации" от российской пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны

устанавливается памятник "Русский военный корабль идёт на...й".

Остальные пункты касаются привлечения к ответственности в украинских судах виновных в коллаборационизме или других преступлениях. А также освобождения политзаключенных.

То есть это не план деоккупации, а того, что после нее произойдет.

09.23 Последствия обстрела Торецка Донецкой области. Город находится под контролем Украины.

08.54 В Славянске будут лишать опекунских прав тех, кто отказывается эвакуировать приемных детей из города.

Об этом заявила руководитель службы по делам детей городской военной администрации Елена Соколова.

По ее словам, принято решение, что опекуны с несовершеннолетними должны выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки.

В случае отказа их лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

"27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме", - объяснила Соколова.

По ее словам, сейчас в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка, не имеющих родителей.

В большинстве случаев в качестве опекунов выступают близкие родственники этих детей.

08.38 Китай извлекает уроки из поражений и побед России в Украине, пишет газета New York Times.

Газета изучила около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ, в которых даются оценки войны в Украине. Вот основные выводы военных аналитиков КНР:

- Россия успешно использовала гиперзвуковое оружие для уничтожения бункера с боеприпасами , склада горючего и других целей.

- Starlink обеспечил ВСУ связью, поэтому Китай должен быстро разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему - и найти способы вывести из строя конкурирующие.

- Путин успешно удерживает западные державы от прямого вмешательства в войну, размахивая ядерным оружием. Это может способствовать расширению собственной ядерной программы Китая.

По данным Пентагона, к 2030 году ядерный арсенал Китая может вырасти примерно до 1000 боеголовок.

- Китаю следует обратить внимание на недостатки военной логистики РФ и подготовиться к аналогичным вызовам, но с поправкой на островные операции (здесь прослеживается отсылка на возможную войну за Тайвань).

- трудности России с мобилизацией достаточного количества пехоты свидетельствуют о том, что Китаю необходимо сохранять свои наземные силы сильными и многочисленными.

Как говорится в одном исследовании, опыт России показал, что "великая держава должна поддерживать наземные силы разумного масштаба, иначе она потеряет свое преимущество на поле боя".

Изучение опыта России может укрепить убежденность Китая в том, что он способен победить в возможном конфликте, пишет NYT.

"Военный бюджет Китая в 225 миллиардов долларов почти в три раза больше, чем у России, а огромные производственные и технологические мощности Китая означают, что он может производить множество передовых беспилотников и другого оружия, которого не хватает российским войскам", - говорится в статье.

07.42 Утренняя сводка украинского Генштаба.

За минувшие сутки отражено более 70 атак противника.

На Лиманском направлении - в районах южнее Кременной и Верхнекаменского.

РФ не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль, там отразили более 25 атак.

Также были бои в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник пытался наступать в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки.