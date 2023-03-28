Владимир Зеленский сегодня побывал на границе с Россией в Сумской области.

В его официальном телеграм-канале опубликовано видео посещения.

"Сумская область. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства", - говорится в описании к видео.

На кадрах ролика Зеленский проходит через линию окопов и посещает фортификационные сооружения.

Напомним, что на границе с Сумской областью в последнее время постоянно происходят обстрелы.

Это уже не первое посещение Зеленским мест, приближенных к линии боестолкновений. Вчера он побывал в Запорожской области, а до того - в Донецкой, на Бахмутском направлении. На прошлой неделе он посещал Херсонскую область.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходит в Авдеевке и какие оценки дают на Западе по поводу весеннего наступления ВСУ.