Бывший народный депутат и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко впервые за долгое время записал видеообращение, в котором назвал пидорасами тех украинцев, которые покупают новые автомобили.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Почти три года я не выходил в эфир, потому что нет физической возможности. Круглосуточно убиваем тут пидорасов. Сейчас только что убили минуту тому назад. Но прочитал сообщение и не сдержался. "Укравтопром" сообщил, что в прошлом году украинцы потратили 125 миллиардов долларов на покупку новых автомобилей. На 18% больше, чем в прошлом году", - объяснил свое появление с обращением Ляшко.

По его словам, за минувшую неделю его подразделение потеряло три автомобиля. Поэтому, как он считает, необходимо покупать машины не себе, а приобретать пикапы для военных и отправлять их на фронт.

"Эта нация точно понимает, что происходит? Те, кто покупает новые авто - "бентли", ху@нтли - вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт. Вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Пидорасы", - высказался Ляшко.

Напомним, в последний раз о Ляшко было слышно осенью прошлого года в связи с его назначением на должность командира батальона беспилотных систем. В ВСУ объяснили назначение тем, что экс-нардеп глубоко вник в суть беспилотных систем.

Это объяснение прокомментировал доброволец "Айдара" Станислав Бунятов. По его словам, Ляшко держится в должности благодаря запугиванию офицеров и солдат.