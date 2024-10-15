Доброволец "Айдара" Станислав Бунятов прокомментировал сообщение в Фейсбуке 11-го армейского корпуса а назначении лидера Радикальной партии Олега Ляшко комбатом беспилотных систем.

Комментарий появился в телеграм-канале Бунятова.

"Не заработав никакого авторитета и уважения, Ляшко стойко держится в должности благодаря запугиванию офицеров, сержантов и солдат", – заявил Бунятов.

Кроме того, по его словам, "человека, развивавшего РУБпАК в 63-й ОМБр, отправили командиром взвода в штурмы, потому что тот подверг Ляшко объективной критике при командире бригады и заявил о его некомпетентности".

Напомним, летом именно Бунятов сообщил о назначении Ляшко комбатом. По его словам, экс-нардеп "очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг". Из-за него люди бегут из подразделения, однако несмотря на низкую эффективность работы батальона, Ляшко получает новые звания.

Сегодня 11-й армейский корпус подтвердил это назначение.