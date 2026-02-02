Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продлении санкций против бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также о введении санкций против "его близкого окружения и подконтрольной ему компании".

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Отметим, что президент летом 2024 года уже продлевал санкции против Фирташа - причем сразу на десять лет, которые еще не истекли.

Однако в новом указе часть санкций против Фирташа введены бессрочно.

Также Зеленский написал, что эти санкции были введены в рамках "синхронизации шагов с Британией". Напомним, что британцы ввели санкции против Фирташа и его жены в ноябре 2024 года.

Кроме Фирташа Зеленский также продлил санкции против бывшего народного депутата Тараса Козака (соратника Виктора Медведчука).

Недавно, как мы писали, Фирташ окончательно выиграл суды в Австрии по его запросу об экстрадиции в США. Американская прокуратура пыталась привлечь Фирташа к суду в США, обвиняя его в намерении дать взятку индийским чиновникам за содействие в организации добычи титана. Однако сам Фирташ обвинения отрицает и заявляет, что США таким образом пытаются влиять на украинскую политику.