Великобритания вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года.

Это следует из документа британского Министерства финансов.

В документе трубопровод указан как проект, на который ограничения не распространяются. Зарубежным компаниям разрешили продолжать все операции, связанные с проектом, включая платежи, исполнение контрактов и обслуживание инфраструктуры.

Ограничения не будут действовать до 14 октября 2027 года.

Напомним, из-за "Дружбы" Венгрия и Словакия, которые получают по нему нефть, заблокировали поставки дизельного топлива в Украину, подчеркнув, что они возобновятся только после восстановления подачи нефти по трубопроводу.

Кроме того, Словакия прекратила экстренную подачу электроэнергии Украине, а Венгрия заблокировала пакет санкций против РФ и выделение 90-миллиардного кредита Украине.

Между тем сегодня президент Евросовета Антониу Кошта и украинский президент Владимир Зеленский договорились, что Украина в ближайшие дни проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт поврежденного Россией трубопровода "Дружба".

В то же время, по данным СМИ, Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", теперь его сдвинули на 26 февраля.