В Варшаве задержали четверых украинцев, подозреваемых в избиении таксиста.

Об этом сообщает местное издание Onet.

По информации их показаний пострадавшего, водитель перевозил четверых выпивших пассажиров. При этом один из мужчин оказался настолько пьян, что не мог сам выйти из машины.

Внезапно завязался конфликт, перешедший в рукоприкладство. Украинцы избили поляка, повредили зеркала заднего вида его автомобиля и поцарапали кузов.

Фигурантами дела стали молодые люди возраста 19, 21 и 25 лет.

Ранее появилось видео полька с ножом ограбила таксиста из Украины.

Во время допроса женщина заявила, что не помнит инцидента, но признала свою вину после того, как узнала себя на видеозаписи.

Напомним, по сведениям Onet, за последние месяцы в Польше выросло количество преступлений против украинцев.

Атакам подвергаются все группы населения, от молодых мужчин и женщин и активистов до людей среднего возраста.

Как мы также сообщали, Польша готовится к всплеску преступности после окончания войны в Украине.

При этом преступные группировки также готовятся к завершению российско-украинского конфликта, ожидая всплеск спроса на наркотики и психотропные препараты.