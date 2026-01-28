Кабмин хочет лишить возможности работать в такси граждан с судимостями за уголовные преступления
Кабинет министров Украины предлагает лишить возможности работать в такси людей с судимостью за уголовные преступления, не снятой или не погашенной в установленном законом порядке.
Об этом говорится в законопроекте Министерства региона.
Им предлагается обязать водителей иметь цифровой сертификат, выдаваемый на 2 года.
Обязательно нужно будет принимать заказы через цифровую платформу. То есть нельзя будет просто подбирать людей на улице и в оживленных местах.
Водителем смогут быть люди старше 20 лет после прохождения медосмотра, не нарушавшие 5 раз ПДД за последний год и без судимости.
Перечень конкретных статей не приводится. Отметим, что под многие уголовные статьи подпадают ненасильственные преступления.
