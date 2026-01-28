Кабинет министров Украины предлагает лишить возможности работать в такси людей с судимостью за уголовные преступления, не снятой или не погашенной в установленном законом порядке.

Об этом говорится в законопроекте Министерства региона.

Им предлагается обязать водителей иметь цифровой сертификат, выдаваемый на 2 года.

Обязательно нужно будет принимать заказы через цифровую платформу. То есть нельзя будет просто подбирать людей на улице и в оживленных местах.

Водителем смогут быть люди старше 20 лет после прохождения медосмотра, не нарушавшие 5 раз ПДД за последний год и без судимости.

Перечень конкретных статей не приводится. Отметим, что под многие уголовные статьи подпадают ненасильственные преступления.

Напомним, в прошлом месяце Кабмин разрешил продажу медицинских препаратов на автозаправочных станциях.

Ранее мы также писали, что Кабмин хотел ввести должность координатора по борьбе с антисемитизмом.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.