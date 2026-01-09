В Украине запретили 1С и другие бухгалтерские программы российского происхождения. Государственные и местные органы власти теперь не имеют права их применять.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как выяснилось, таким образом в стране хотят усилить защиту государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз.

Обнародован целый открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения, а также коммуникационного (сетевого) оборудования.

