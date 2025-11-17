Кабинет министров предлагает ввести "специального координатора по предотвращению и противодействию антисемитизму". Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде под номером 14228.

Об этом сообщает представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Согласно предложенному законопроекту, это должен быть "центральный орган исполнительной власти".

Ожидается, что он будет мониторить "соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму", а также принимать меры по его предотвращению и увековечивать память жертв Холокоста.

При этом какими конкретно причинами обусловлено предложение правительства, не сообщается.

