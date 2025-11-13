Конкурс на главу "Оператора ГТС" остановлен из-за коррупционного скандала "Энергоатома" - Свириденко
Конкурс на должность руководителя "Оператора ГТС" официально приостановлен из-за коррупционного скандала вокруг "Энергоатома".
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, решение принято из-за того, что в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины фигурирует одна из финалисток конкурса.
В то же время СМИ пишут, что речь идет об Оксане Кривенко, которая ранее была советницей главы Министерства энергетики Германа Галущенко и работала в Национальной комиссии по энергетике.
Теперь же всех участников конкурса ждет дополнительная проверка на предмет "добродеятельности".
Ранее Свириденко заявляла, что Кабинет министров Украины начал аудит во всех государственных компаниях из-за коррупционных схем в "Энергоатоме".
Накануне Кабмин также начал кадровые чистки в руководстве компании "Энергоатом". Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента и члена правления Якоба Хартмута, а также главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова.
К каким еще последствиям приведет дело бизнесмена Тимура Миндича мы писали в отдельном материале.