Конкурс на должность руководителя "Оператора ГТС" официально приостановлен из-за коррупционного скандала вокруг "Энергоатома".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение принято из-за того, что в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины фигурирует одна из финалисток конкурса.

В то же время СМИ пишут, что речь идет об Оксане Кривенко, которая ранее была советницей главы Министерства энергетики Германа Галущенко и работала в Национальной комиссии по энергетике.

Теперь же всех участников конкурса ждет дополнительная проверка на предмет "добродеятельности".

Ранее Свириденко заявляла, что Кабинет министров Украины начал аудит во всех государственных компаниях из-за коррупционных схем в "Энергоатоме".

Накануне Кабмин также начал кадровые чистки в руководстве компании "Энергоатом". Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента и члена правления Якоба Хартмута, а также главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова.

К каким еще последствиям приведет дело бизнесмена Тимура Миндича мы писали в отдельном материале.