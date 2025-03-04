Новый постоянный представитель США при ООН Элиза Стефаник выступила с резкой критикой в адрес Организации Объединенных Наций, обвинив ее в антисиметизме.

Ее слова приводит Mediaite.

"Антисемитам в ООН лучше пристегнуться, потому что я иду. Президенты университетов были лишь разминкой (в начале февраля в США возбудили расследование в отношении пяти университетов, где в 2024 году проходили акции в поддержку Палестины, основанием для расследования стали обвинения, выдвинутые в рамках указа Дональда Трампа о борьбе с антисемитизмом - Ред.), я только начинаю. При президенте Трампе, в качестве посла Штатов в ООН дни поддержки организаций, которые противоречат нашим интересам, давно прошли. Мы больше не будем финансировать терроризм, антисемитизм и антиизраильскую ненависть. Это прекратится немедленно", - заявила Стефаник.

Также посол обвинила организацию в поддержке ХАМАС и участии в нападении на Израиль 7 октября.

Кроме того, Стефаник анонсировала санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) и закрытие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Напомним, в ноябре Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

А недавно сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп подпишет указ о выводе США из Совета ООН по правам человека и прекратит финансирование БАПОР.