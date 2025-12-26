Кабинет министров Украины разрешил продажу медицинских препаратов на автозаправочных станциях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Речь идёт только о препаратах, которые не требуют рецепта и могут применяться самостоятельно. Продавать их смогут сотрудники заправок при наличии специальной лицензии и при соблюдении условий хранения.

В правительстве объясняют такое решение необходимостью повысить доступность базовых лекарств, особенно в сельской местности и прифронтовых районах; ночью и во время отключений электричества, когда аптеки часто не работают.

По данным Минздрава, АЗС имеют технические возможности обеспечивать нужные условия хранения медикаментов даже при перебоях с электроснабжением.

Также разрешена продажа таких препаратов через вендинговые автоматы на АЗС при соблюдении тех же требований.

Ранее украинским медикам запретили назначать препараты за откаты со стороны фармацевтических компаний.

