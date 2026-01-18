В украинские школы запретили проносить нунчаки и игрушечное оружие
Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях школ.
Соответствующее решение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины.
Под запрет попали огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, а также его имитации – макеты, муляжи, устройства и игрушки.
В списке, в частности, оказались ножи, луки, арбалеты, кастеты и нунчаки.
Также запрещены боеприпасы, взрывчатка и пиротехника, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства вроде наручников и дубинок, инструменты, легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь, обычные и электронные сигареты, устройства для нагревания табака и энергетические напитки.
Напомним, недавно сын киевского полицейского устроил резню в школе.
Ранее на перемене в школе Одесской области взорвалась учебная граната.
