Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях школ.

Соответствующее решение появилось на сайте Министерства образования и науки Украины.

Под запрет попали огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, а также его имитации – макеты, муляжи, устройства и игрушки.

В списке, в частности, оказались ножи, луки, арбалеты, кастеты и нунчаки.

Также запрещены боеприпасы, взрывчатка и пиротехника, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства вроде наручников и дубинок, инструменты, легковоспламеняющиеся вещества, наркотические и психотропные вещества, алкоголь, обычные и электронные сигареты, устройства для нагревания табака и энергетические напитки.

Напомним, недавно сын киевского полицейского устроил резню в школе.

Ранее на перемене в школе Одесской области взорвалась учебная граната.

