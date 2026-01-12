Появилась уточненная информация о семье киевского подростка Никиты Соловьёва, который сегодня устроил поножовщину в школе на Оболони.

Согласно этой информации, отец школьника был уволен из Департамента стратегических расследований Нацполиции в мае 2025 года и сейчас является обвиняемым по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Рассмотрение этого дела назначено на 15 января. При этом Соловьёв оспаривает увольнение в судебном порядке и судебное заседание по этому делу назначено на завтра.

Мать Никиты Соловьёва работает в городской больнице №7, ранее работала в МВД, направление тоже было связано с медициной. В 2023 году она продала квартиру в Запорожье за 1,4 млн гривен, после чего приобрела жилой дом в Петровской громаде Вышгородского района Киевской области за 630 тысяч гривен, а также земельный участок за 12 тысяч гривен.

В 2024 году Ольга Соловьёва стала владелицей автомобиля Tesla Model 3 2022 года выпуска, задекларированного по цене 400 тысяч гривен.

Напомним, Никита Соловьёв напал на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника. У последнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы - колото-резаные раны рук и живота. Мотивы действий ученика устанавливают правоохранители.

Ранее источники "Страны" сообщали, что резню в киевской школе устроил сын полицейского.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.