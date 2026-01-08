С начала 2026 года телеканал "Рада" прекратил свое вещание в телемарафоне. 29–30 декабря телеканал также не появлялся в марафоне, а вышел в эфир только 31 декабря с итоговым выпуском новостей.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на источники.

По его информации, телеканал намерен вернуться в телемарафон в ближайшие недели, а причиной его отсутствия являются бюрократические процедуры с выделением бюджетных средств на производство контента.

В то же время источники сообщают о прекращении работы компании "Кинокит", которая создавала контент для телеканала.

СМИ связывают эту компанию с другом президента бизнесменом Тимуром Миндичем, который скрывается от следствия в Израиле.

Как выяснилось, у компании долги по аренде за 8 месяцев и трудности с выплатой зарплат. Сотрудникам уже предложили писать заявления на отпуск за свой счет на два месяца.

При этом "Рада" пока не проводила тендеры о закупке контента на этот год. Телеканал получил из бюджета 101,5 млн грн на вещание в телемарафоне в этом году.

Напомним, перед Новым годом Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для марафона единых новостей на общую сумму 109 миллионов гривен.

На 2026 год на телемарафон в бюджете заложили уже 4 миллиарда гривен - то есть в 2,5 раза больше денег, чем в текущем.