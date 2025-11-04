Единый телемарафон в Украине должны закрыть сразу после отмены военного положения.

Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о расширении Евросоюза.

"Пересмотр потребности телемарафона как финансируемого государством формата должен состояться не позднее, чем Украина приостановит военное положение", – сказано в документе.

Также в отчете обратили внимание на опросы, которые подтверждают падение доверия к телемарафону.

Напомним, в бюджете на 2026 год предусмотрено более 1,5 млрд грн на единый телемарафон.

Между тем западные СМИ на основании отчета Еврокомиссии сделали вывод, что Украина не вступит в Евросоюз в скором времени. В тексте документа сказано, что Киев демонстрирует "замечательную приверженность" вступлению в блок, но должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. В частности, Брюссель призывает Украину добиться большего прогресса в вопросах независимости судебной системы, борьбы с организованной преступностью и уважения гражданского общества.