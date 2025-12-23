Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на минувшей неделе заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для марафона единых новостей до конца текущего года на общую сумму 109 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на тендер в системе госзакупок "Прозорро".

В марте с телеканалами было заключено четыре соглашения на создание в 2025 году контента для марафона на 738 миллионов гривен. Теперь им заказали услуги на ноябрь-декабрь на 109 миллионов гривен. Стоимость новых договоров составляет от 24 до 29 миллионов гривен. Суммы различаются из-за разного объёма оплачиваемого контента.

Таким образом, суммарно стоимость создания контента на текущий год выросла до 847 миллионов гривен. А с учетом расходов на еще один телемарафон "Freeдом" производителям контента для обоих проектов заплатили уже 2,7 миллиарда гривен.

Напомним, на следующий год на телемарафон в бюджете заложили уже 4 миллиарда гривен - то есть в 2,5 раза больше денег, чем в текущем.

При этом в бюджете нет денег на увеличение зарплат военным.