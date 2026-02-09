Весной в Украине запустят принадлежащий другу Трампа американский телеканал. Кто его возглавит
В Украине уже этой весной должны запустить близкий к республиканцам американский телеканал Newsmax, принадлежащий другу президента США Дональда Трампа Кристоферу Радди.
Об этом сообщается на сайте Newsmax.
Заявляется о заключении лицензионного соглашения о запуске вещания в Украине.
По данным журнала Forbes, телеканал в Украине возглавит журналист Людмила Немыря, которая ведет свой канал на видеосервисе YouTube. Ее супруг - народный депутат Георгий Немыря ("Батькивщина").
Newsmax считается одним из любимых каналов Трампа и одним из ключевых правых медиа в США, ориентированных на Республиканскую партию. Ожидается полноценное вещание - с новостями и аналитикой.
Ранее мы писали, что Украина отдает разработку крупного месторождения лития "Добра" в Кировоградской области другу президента США Дональда Трампа и наследнику косметической империи Рональду Лаудеру.
Как и на каких условиях друзья Трампа начали получать месторождения, мы рассказывали в отдельном материале.
