В Украине уже этой весной должны запустить близкий к республиканцам американский телеканал Newsmax, принадлежащий другу президента США Дональда Трампа Кристоферу Радди.

Об этом сообщается на сайте Newsmax.

Заявляется о заключении лицензионного соглашения о запуске вещания в Украине.

По данным журнала Forbes, телеканал в Украине возглавит журналист Людмила Немыря, которая ведет свой канал на видеосервисе YouTube. Ее супруг - народный депутат Георгий Немыря ("Батькивщина").

Newsmax считается одним из любимых каналов Трампа и одним из ключевых правых медиа в США, ориентированных на Республиканскую партию. Ожидается полноценное вещание - с новостями и аналитикой.

Ранее мы писали, что Украина отдает разработку крупного месторождения лития "Добра" в Кировоградской области другу президента США Дональда Трампа и наследнику косметической империи Рональду Лаудеру.

Как и на каких условиях друзья Трампа начали получать месторождения, мы рассказывали в отдельном материале.

