Число миллиардеров в мире впервые превысило 3000, а уровень их богатства сейчас выше, чем когда-либо в истории. Между тем каждый четвертый человек в мире сталкивается с голодом.

Такие данные в ежегодном докладе о глобальном неравенстве приводит Oxfam - международное объединение благотворительных и гуманитарных организаций.

Как сказано в документе, один процент сверхбогатых людей контролирует почти половину всех мировых доходов, а именно 43,8%, при этом половина человечества живет в бедности и располагает лишь 0,52% мирового богатства.

С момента избрания Дональда Трампа в ноябре 2024 года состояние миллиардеров росло в три раза быстрее, чем за предыдущие пять лет. Хотя наиболее резкий рост состояния наблюдался у американских миллиардеров, в остальном мире их состояния тоже продемонстрировали двузначный рост и достигло нового рекорда в 2025 году. Совокупное состояние миллиардеров выросло на 2,5 триллиона долларов и составляет 18,3 триллиона долларов. С марта 2020 года их богатство увеличилось на 81%.

Как отмечает Oxfam, самый богатый человек в мире Илон Маск зарабатывает за четыре секунды сумму, равную среднему годовому доходу в мире.

"Мы живем в эпоху миллиардеров - и это плохая новость для мира", - заявила глава германского отделения Oxfam Шарлотте Бекер. По ее словам, особую тревогу вызывает превращение экономической мощи сверхбогатых в политическое влияние, которое, по мнению авторов доклада, подрывает демократию.

"Одно дело, когда миллиардер покупает огромную яхту или множество роскошных домов по всему миру. Но совсем другое, когда миллиардер использует своё богатство, чтобы подкупить политика, повлиять на правительство, владеть газетой или платформой социальных сетей, или переиграть любую оппозицию в суде, чтобы гарантировать себе место выше закона. Такие действия подрывают прогресс и справедливость", - сказано в материале.

В сентябре мы писали, что сооснователь компании - разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав почти год возглавлявшего список самых состоятельных людей планеты Маска. Но сейчас владелец Tesla опять является главным богачом мира.

Некоторые богатые люди выигрывают от войн. Так, недавно стало известно, что Украина отдает разработку крупного месторождения лития "Добра" в Кировоградской области другу президента США Дональда Трампа и наследнику косметической империи Рональду Лаудеру.