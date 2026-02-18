Из редакции телеканала "Мы - Украина", который считается близким к Офису президента, массово увольняются работники. Причиной стали сокращения зарплат и постоянные задержки их выдачи.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на источники.

По данным издания, задерживать выплаты телевизионщикам начали с сентября 2025 года, кроме того, зарплаты были снижены на 20%. В результате уже треть сотрудников уволилась.

"Тогда задержку средств руководство канала объясняло сложным бюрократическим механизмом и изменением подчинения. Мол, изменился условный кошелек (ведомство или министерство), из которого на каналы, работающие в телемарафоне, шло финансирование", – рассказала сотрудница издания, которой зарплату за ноябрь выплатили только в феврале.

При этом в материале говорится, что за 2023-2025 годы телеканал, вещая в рамках телемарафона, заработал более 13 миллионов долларов, причём большая часть дохода пришлась именно на прошлый год.

Руководство канала ситуацию пока не комментировали.

Телеканал "Мы - Украина" был создан в 2022 году бывшими сотрудниками ликвидированной компании "Медиагруппа Украина" олигарха Рината Ахметова. В том же году канал получил лицензию на вещание в телемарафоне. Народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что телеканал был создан людьми Андрея Ермака и Тимура Миндича.

В январе мы сообщали, что компания "Кинокит", ранее производившая контент для телеканала "Рада" в рамках телемарафона и которую СМИ связывают с бизнесменом Тимуром Миндичем, прекратила работу.

Между тем в декабре 2025-го телемарафону добавили из бюджета более 100 миллионов гривен на вещание до конца года.