Компания "Кинокит", ранее производившая контент для телеканала "Рада" в рамках телемарафона и которую СМИ связывают с бизнесменом Тимуром Миндичем, прекратила работу.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на источники.

Большинство сотрудников, включая главного редактора Наталью Яструбенко, были уволены, арендуемые помещения освобождены. Коллективу объяснили это тем, что канал "Рада" не объявил художественный конкурс. В чем причина непроведения конкурса, сотрудникам не объяснили.

В конце декабря издание получило информацию от трёх источников о том, что 24 декабря руководство компании "Кинокит" уведомило сотрудников о прекращении работы продакшна и выходе из производства контента для телемарафона "Единые новости" на канале "Рада".

Два источника тогда сообщили, что телеканал не информирует о выходе из марафона, поскольку руководство "Кинокита" надеется возобновить работу в январе. Позднее один из источников уточнил, что это может произойти с 1 февраля.

В качестве вероятной причины прекращения вещания источники называли бюрократические процедуры, связанные с бюджетными программами, по которым выделяются средства на производство марафона именно для парламентского канала.

В связи с остановкой деятельности компании государственный телеканал "Рада" уже месяц только ретранслирует телемарафон и не снимает собственный контент. Хотя получил из бюджета 101,5 млн грн на вещание в телемарафоне в этом году.

Источники издания полагают, что информацию о выходе из марафона телеканала "Рада" не сообщают в том числе из-за того, что другие производители "Единых новостей" сейчас имеют дополнительную нагрузку, что в условиях сокращения зарплат и людей на всех вещателях-производителях марафона может вызвать конфликты в редакциях.

Напомним, на текущий год на телемарафон в бюджете заложили 4 миллиарда гривен - то есть в 2,5 раза больше, чем на прошлый.

Между тем, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", почти 40% украинцев не доверяют телемарафону.