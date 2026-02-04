Американская газета The Washington Post уведомила сотрудников о начале масштабных увольнений в связи с финансовыми проблемами. Планируется сокращение сотен журналистов, освещающих местные, международные и спортивные новости.

Об этом сообщает другое издание из США The New York Times.

О сокращении рабочих мест объявил главный редактор газеты Мэтт Мюррей во время разговора с сотрудниками.

NYT пишет, что владелец газеты Джефф Безос, ставший одним из самых богатых людей в мире благодаря продаже товаров в интернете, "до сих пор не понял", как поддерживать издание и сделать его прибыльным.

Основатель Amazon Безос приобрёл The Washington Post в августе 2013 года за 250 миллионов долларов. Сделка была совершена им как частным лицом, а не через Amazon. Она завершила 80-летнее владение изданием семьей Грэм.

В первые несколько лет после покупки редакция газеты расширялась, но в последнее время компания-владелец переживает спад.

На совещании с сотрудниками в 2024 году нанятый Безосом издатель Уилл Льюис заявил: "Мы теряем огромные деньги. Ваша аудитория сократилась вдвое за последние годы. Люди не читают ваши материалы".

В 2023 году мы писали, что компания Google объявила о самом масштабном за всю свою историю сокращении.

А в сентябре ФБР уволило агентов, поддержавших движение BLM после убийства Джорджа Флойда.