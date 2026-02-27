Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены антироссийских санкций при достижении договорённости об урегулированию российско-украинского конфликта.

Об этом пишут СМИ РФ со ссылкой на интервью американского лидера репортёрам ТАСС.

При этом Трамп сказал, что хотел бы видеть скорейшее урегулирование конфликта в Украине. По его словам, в этом случае в Белом доме готовы рассмотреть вопрос о смягчении или снятии экономических ограничений с Москвы.

Трамп подчеркнул, что стремится к скорейшему прекращению российско-украинской войны и надеется на её скорое завершение. Американский лидер также отметил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и хотел бы увидеть остановку боевых действий, но не уточнил, обсуждался ли этот разговор на высшем уровне.

США начали вводить санкции против РФ в 2014 году после аннексии Крыма.

Накануне США остановили продажу активов "Лукойла" в качестве одной из мер воздействия на Москву по вопросу прекращения войны с Украиной.

Напомним, Евросоюз не смог согласовать новые санкции против России из-за вето Венгрии.